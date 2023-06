Il Molise che Vogliamo: fieri di aver sostenuto il candidato Roberti

“La schiacciante vittoria di Roberti e di tutto il centrodestra è un risultato a dir poco strepitoso.

Siamo fieri di aver sostenuto fin dall’inizio la candidatura di Francesco Roberti e felici di aver

contribuito in maniera determinante alla sua affermazione. Gli elettori abbiano apprezzato la

serietà della nostra proposta politica: ora però è necessario mettersi subito al lavoro per

ripagare la fiducia dei molisani”. Commenta con queste parole Claudio Pian, Presidente della

lista Il Molise che vogliamo, l’esito delle elezioni regionali che hanno regalato la vittoria al

centrodestra e la Presidenza al sindaco di Termoli Francesco Roberti.



“Abbiamo fatto una campagna elettorale all’insegna della semplicità e della serietà: tra la gente, battendo il territorio in lungo e in largo, ascoltando i cittadini. Un approccio che è stato

apprezzato e premiato dagli elettori: il risultato delle urne ne è la conferma. Con buona pace di

chi ha fatto della demonizzazione dell’avversario politico l’argomento principale della propria

campagna elettorale. Un metodo che noi non abbiamo mai né condiviso né tantomeno messo in

pratica. E a tal proposito spiace leggere le dichiarazioni rancorose di Cotugno. Conosco

l’ingegnere da tempo e sono sinceramente dispiaciuto della sua mancata rielezione.

Ma non credo sia colpa di altri se la sua proposta politica non è passata tra gli elettori e nei Comuni dove si è maggiormente speso in questi anni da Assessore, come lui stesso ha ammesso. In questi casi servirebbe meno vittimismo e più senso critico. Ad ogni modo un augurio di buon lavoro al nuovo consiglio regionale, alla nuova maggioranza e a quello che sarà il nuovo governo regionale: le difficoltà sono tante ma vengono bilanciate dalla voglia e dalla capacità di fare attraverso la filiera istituzionale che lega il Molise al governo nazionale e al parlamento europeo attraverso il nostro leader, l’On Patriciello”.