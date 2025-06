Il Molise ad Osaka: spesa ingiustificabile per lo stato attuale del turismo nella nostra regione

Pasquale Gurarracino, Segretario Generale della UILTuCS Molise, si oppone fermamente all’iniziativa promossa dalla regione Molise e da Sviluppo Italia Molise di portare il Molise ad Osaka per l’Expo 2025.

Guarracino si interroga, in maniera critica, su cosa sia diventato il Turismo e la promozione per la Regione Molise. “Va bene la promozione del Molise alla BIT, vetrina italiana del settore, dove l’investimento economico, seppur importante può avere un senso in termini di ritorno per il territorio,”- esordisce Guarracino -” ma poi, rispetto ai paroloni utilizzati dalla politica molisana al governo della regione, rispetto alle interviste, ai collegamenti internazionali, quale sarà l’impatto positivo sul territorio? Fino ad oggi, quanti sono stati gli ingressi in più in Molise? Quanto hanno speso nel nostro territorio i turisti? Hanno avuto i servizi che cercavano?

Soprattutto, cosa diranno i nostri politici a quei canadesi, americani, giapponesi, cinesi, sudafricani che vorranno venire a scoprire il Molise? Che non vi è un aeroporto? Che non vi è un grande porto? Che le strade sono esigue e dissestate e che i treni che arrivano sono pochi e disastrati?

Fatte queste premesse, sentir parlare di centralità del Molise ad Osaka, fa davvero rabbrividire. Come si può lanciare un territorio a livello internazionale, se non si è riusciti minimamente a risolvere le problematiche sopra indicate? E perché spendere una cifra così importante per una vetrina così distante dalle nostre realtà?

E’ vero che i politici molisani già parlano in giapponese, tant’è che non li comprendiamo quando parlano di quale sia la progettualità nel settore del turismo, ma con tutti i soldi destinati a questa iniziativa, cosa si prevede di ottenere? Una visibilità che non si potrà soddisfare poi con i servizi che si andranno ad offrire? O solo l’occasione per fare un bel viaggio per la delegazione partecipante?

Su cosa punta concretamente il progetto Osaka, in termini di ritorno concreto sul territorio?