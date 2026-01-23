Il Badge del cantiere rischia di bloccare le imprese: Ance Molise scrive all’Ance Nazionale ed ai Parlamentari

Una nota indirizzata ai Parlamentari Molisani ed un’altra alla Presidente dell’ANCE Nazionale, a firma del Presidente Corrado Di Niro, sono state inoltrate questa mattina dall’ANCE Molise per rappresentare la profonda preoccupazione delle imprese edili sul badge di cantiere introdotto dal decreto sicurezza e che sarà reso operativo da un prossimo decreto attuativo.

Secondo l’ANCE Molise, la misura renderà molto difficile se non impossibile operare nei cantieri edili con rischio paralisi per il settore, per cui l’Associazione ne chiede l’abrogazione.

Tra le tante criticità segnalate, la difficoltà di gestire i subappalti e i distacchi e di monitorare i lavoratori autonomi, la riluttanza dei lavoratori a fine carriera verso gli adeguamenti tecnologici, le maggiori responsabilità delle imprese affidatarie anche per inadempienze non proprie, la difficoltà nella gestione delle giornate di maltempo e delle casse integrazioni, fino al rischio che l’adempimento possa trasformarsi in uno strumento di controllo a distanza del lavoratore.

“L‘ingresso e l’uscita continua di lavoratori di ditte diverse presenti in cantiere, lavoratori autonomi e trasportatori, rendono complicata la gestione del badge nella giornata lavorativa – spiega il Presidente dell’ANCE Molise Corrado Di Niro – in quanto in un cantiere la forza lavoro può variare quotidianamente, per cui mantenere i badge aggiornati con le varie scadenze diventerà un lavoro complesso ed allo stesso tempo assurdo, con aggravio di costi e problematicità varie di ordine tecnologico, che rischiano di rallentare o rendere impossibile il lavoro. Chiediamo vivamente l’abrogazione della misura”.