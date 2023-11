I sindacati denunciano: I lavoratori ATM ancora non ricevono lo stipendio di ottobre

Le favole ci insegnano che i lupi sono cattivi e che mangiano nonne e porcellini e che incarnano(poverini!) il male e il sopruso. Noi sappiamo che i lupi sono invece animali bellissimi e degni di rispetto. Esistono però persone che incarnano le caratteristiche ingiustamente attribuite ai lupi e che, come tali non riescono a perdere i propri vizi. Persone che non mangiano nonne ma esercitano poteri che non hanno e che, pur se sembra che tornino sui loro passi, non riescono a rinnegare la loro natura.

Ed è così che accade che ATM torna a non pagare gli stipendi e che, ad oggi, pur avendo ricevuto il pagamento del corrente il 10 novembre, si ostina a considerare quei soldi di sua proprietà e non STIPENDI DOVUTI ai lavoratori. In questo scenario folle appare singolare la posizione della Regione Molise che, a fronte al chiaro impegno assunto dal Presidente Francesco Roberti durante un incontro istituzionale di voler mantenere il pagamento sostitutivo, ci fa sapere attraverso segretari particolari che in realtà il pagamento sostitutivo è stato un eccezione rilegato ad un tempo passato. Ci commuove molto il tentativo della Regione di giustificare il ritardo del pagamento di ATM con un presunto errore di accreditamento del corrente alle aziende che svolgono il servizio TPL per mera responsabilità della regione stessa.

Ci risulta invece che le aziende hanno ricevuto correttamente il corrente e che hanno pagato i lavoratori. Ora sappiamo che le amicizie hanno un peso importante nella vita di ognuno, ma ci viene spontaneo chiederci se valgono la negazione di un diritto. Quale è il valore del Lavoro in questa regione e in questo Paese? Quanto valgono le persone che pagano le tasse regolarmente e che con il loro lavoro mantengono in piedi l’economia del Paese e i pochi servizi rimasti? Siamo in un circo improvvisato dove si continuano a dare spettacoli squallidi che ci piacciono sempre meno.

FILT CGIL MOLISE

FIT CISL MOLISE