Guida Bibenda 2025, quattro produttori molisani ottengono le 5 gocce. Facciolla: necessaria attenzione istituzionale per il settore

Tenuta Terra Sacra di Lupara, Tamaro di Colletorto, Masseria Vittore di Tufara e l’azienda Trespaldum di Mafalda: sono questi i produttori di olio extravergine del Molise (tutti della provincia di Campobasso) che hanno ricevuto il riconoscimento delle 5 gocce della Guida Bibenda 2025, durante il 44° Forum della Cultura dell’Olio e del Vino, tenutosi a Roma.

Il Forum dell’olio di Bibenda è un’importante manifestazione che riunisce esperti del settore, produttori e appassionati, creando un’opportunità unica per scoprire e valorizzare le eccellenze italiane.

Benedetto Salvatore, rappresentante di Tenuta Terra Sacra, ha commentato l’importanza di questo premio, sottolineando come il Molise stia emergendo come una regione di riferimento per la produzione di olio di alta qualità.

Le 5 gocce assegnate sono un chiaro segnale della volontà di questi produttori di distinguersi e di promuovere un prodotto che è fortemente legato all’identità culturale e gastronomica della regione.

“Durante il mio mandato come assessore regionale all’Agricoltura – spiega il consigliere e vice presidente della Regione Molise Vittorino Facciolla – ho avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i produttori locali, sostenendo iniziative volte a valorizzare le risorse agricole del Molise. Ho sempre creduto nell’importanza di promuovere l’olio extravergine come simbolo della nostra tradizione e della nostra cultura. Dal 2013 al 2018, grazie alla sinergia di tutto l’assessorato, abbiamo implementato programmi di formazione e di sostegno economico per aiutare i produttori a migliorare la qualità dei loro prodotti e a raggiungere mercati più ampi”.

“In un momento in cui il settore oleario sta affrontando diverse sfide – prosegue Facciolla – è fondamentale che ci sia un’attenzione istituzionale che possa supportare e incentivare la crescita di questo comparto. La valorizzazione dell’olio extravergine molisano non solo contribuisce all’economia locale, ma promuove anche la tradizione e la cultura gastronomica italiana nel mondo. Questo riconoscimento rappresenta quindi un passo importante verso una maggiore visibilità e apprezzamento per l’olio extravergine del Molise, un prodotto che merita di essere conosciuto e apprezzato a livello nazionale e internazionale”.