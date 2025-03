 Gravina (M5S): Urso firma la resa del Governo sull’ automotive, il centrodestra spieghi ora ai lavoratori il loro futuro

«Dopo mesi di tavoli inconcludenti, l’unica proposta concreta del ministro Urso per il settore automotive è la sua riconversione all’industria della difesa e della sicurezza. Nessun piano di rilancio, nessun investimento serio in ricerca e innovazione, nessuna strategia per riportare stabilità e prospettive a un comparto in crisi. Solo la solita resa incondizionata di un Governo che ha scelto di abbandonare l’industria dell’auto, i lavoratori e interi territori, come dimostra il caso della Gigafactory di Termoli, ormai sempre più un miraggio.»

Così Roberto Gravina, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e coordinatore nazionale del Comitato Enti Locali del Movimento, commenta le dichiarazioni del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell’ennesimo tavolo automotive al MIMIT, che si è rivelato un altro nulla di fatto per il futuro del settore.

«Il Governo di centrodestra ha tagliato dell’80% il Fondo Automotive e ha chiarito che non intende ripristinarlo. In compenso, le poche risorse rimaste saranno dirottate sulla riconversione del settore verso la produzione militare e della sicurezza, senza alcun vero sostegno all’innovazione e alla transizione ecologica. Siamo davanti a una scelta ideologica che riflette perfettamente le priorità di questo esecutivo: più investimenti in armi, meno sviluppo, meno innovazione, meno tutele per i lavoratori e per il nostro tessuto produttivo.»

Una linea che ha suscitato la ferma opposizione dei sindacati, che hanno espresso delusione e preoccupazione per un settore che da oltre due anni vive una crisi senza precedenti. E la delusione dei sindacati è anche quella di migliaia di lavoratori e famiglie che continuano a subire gli effetti di questa politica di disimpegno.

«Basti pensare alla Gigafactory di Termoli: da un anno chiediamo certezze, ma il Governo e Stellantis hanno solo rimandato, lasciando il progetto svanire progressivamente mentre in altri Paesi, come la Spagna, le Gigafactory prendono forma con il sostegno pubblico. Ad oggi, dopo mesi di promesse, il futuro dello stabilimento molisano è appeso a un filo, senza alcun investimento garantito. E tutto ciò accade nel silenzio più totale dei parlamentari molisani di centrodestra, sempre pronti a difendere il Governo ma mai a pretendere risposte concrete per il loro territorio.»

Il consigliere regionale del M5S chiede al Governo di fare finalmente chiarezza e di dire una volta per tutte se intende sostenere il progetto della Gigafactory a Termoli con investimenti concreti in ricerca e sviluppo.

«Il tempo delle parole è finito. Il Governo ha il dovere di chiarire se vuole davvero portare avanti questo progetto, mettendo risorse reali per garantire che Termoli diventi un polo strategico per l’industria dell’elettrico. Non possiamo più accettare dichiarazioni vaghe mentre il settore scivola sempre più nel baratro».

Gravina sottolinea inoltre che, con questi presupposti, la promessa fatta da Urso di convocare un tavolo separato sulla Gigafactory di Termoli rischia di essere solo un’operazione di facciata, priva di qualsiasi reale impatto.

«A cosa serve un tavolo su Termoli se il Governo ha già scelto di non investire? Senza risorse concrete e senza una volontà politica chiara di sostenere la transizione dell’automotive, quel tavolo è destinato a produrre il nulla, esattamente come tutti i precedenti. Urso arriva fuori tempo massimo, dopo aver tagliato i fondi e dopo aver ignorato le richieste di lavoratori e sindacati. Senza un impegno concreto, il rischio è che sia l’ennesima presa in giro».

Gravina ha poi evidenziato la contraddizione tra le dichiarazioni della maggioranza regionale sul futuro dello stabilimento di Termoli. «Fino a poche settimane fa il presidente Roberti e il centrodestra regionale esultavano per l’annuncio della produzione di nuovi motori presso lo stabilimento di Termoli, presentandolo come una svolta epocale. Oggi, invece, leggiamo che l’assessore Di Lucente, come abbiamo sempre sostenuto, ha finalmente riconosciuto che quella commessa non può essere considerata altro che un contentino temporaneo, incapace di garantire un futuro solido al sito produttivo e ai lavoratori. Da questo punto di vista, almeno, Di Lucente si dimostra più realistico di Roberti, che continua a vivere nella propaganda invece di affrontare seriamente il problema».

Il Movimento 5 Stelle continua invece a portare avanti la battaglia per un piano industriale serio e per la tutela dei lavoratori.

Il 21 marzo, Gravina sarà a Torino, davanti allo stabilimento Stellantis di Mirafiori, per partecipare all’iniziativa, organizzata dal gruppo The Left al Parlamento europeo, in collaborazione con il Movimento 5 Stelle e diverse organizzazioni sindacali.

Durante l’evento, Gravina porterà all’attenzione nazionale e degli europarlamentari dell’intero gruppo il problema della Gigafactory di Termoli, chiedendo che anche l’Unione Europea faccia la sua parte per salvaguardare l’investimento e i posti di lavoro legati a questo progetto.

L’appuntamento di Torino sarà un’importante occasione di confronto tra istituzioni, sindacati e rappresentanti del settore automobilistico, con l’obiettivo di rilanciare il comparto e promuovere una politica industriale che investa nel lavoro e nell’innovazione, piuttosto che nell’industria bellica.

«Mentre il Governo Meloni si arrende e chiude gli occhi davanti alla crisi dell’automotive, noi continueremo a lottare per un’industria che guardi al futuro, che investa in tecnologia e che dia certezze ai lavoratori. Il 19 marzo Elkann sarà in Parlamento anche grazie alla pressione del Movimento 5 Stelle: sarà quello il momento in cui il Governo e Stellantis dovranno finalmente dire la verità su Termoli e su tutto il comparto.

E sarà quello il momento in cui i parlamentari molisani di centrodestra dovranno decidere da che parte stare: con il loro partito o con i lavoratori del loro territorio», conclude Gravina.