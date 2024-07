Gravina (M5S): Trasparenza e tempistiche chiare sul Bando di Gara per il Trasporto Pubblico Locale in Molise

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, ha presentato un’interrogazione al Presidente della Giunta Regionale del Molise per ottenere informazioni dettagliate sullo stato dell’arte del Bando di Gara per l’affidamento del Trasporto Pubblico Locale della Regione Molise. L’interrogazione, depositata e sottoscritta anche dagli altri consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Angelo Primiani e Andrea Greco, solleva importanti questioni riguardanti il futuro del trasporto pubblico locale extraurbano su gomma nel nostro territorio.

Nel documento, il consigliere Gravina richiede chiarimenti sulle scelte che l’amministrazione regionale intende perseguire per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma. In particolare, si domanda quali siano i tempi previsti per l’attuazione delle nuove procedure di gara e se è già in fase di lavorazione una nuova procedura di gara per l’affidamento di questi servizi.

La vicenda del Bando di Gara per il trasporto pubblico locale della Regione ha inizio con la determina dirigenziale n. 5893 del 6 ottobre 2022, che approvava il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico su gomma. Con la determina n. 5904 del 6 ottobre 2022, è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi, suddivisi in due lotti, per un importo totale a base di gara di € 167.856.860,46 oltre IVA. Il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 19 dicembre 2022. Tuttavia, la procedura di gara è stata oggetto di ricorsi da parte di ditte esercenti il trasporto pubblico locale, che hanno portato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ad annullare il bando di gara e tutti gli atti collegati con sentenze pronunciate il 27 febbraio 2023 e il 1° marzo 2023.

«È fondamentale per i cittadini del Molise avere un quadro chiaro e trasparente delle tempistiche e delle strategie adottate dall’amministrazione regionale in merito al trasporto pubblico locale», ha dichiarato Roberto Gravina. «Il nostro obiettivo deve essere quello di garantire un servizio efficiente e affidabile che risponda alle esigenze della comunità e per farlo è necessario conoscere le intenzioni e i piani del governo regionale».

Gravina ha inoltre sottolineato anche l’importanza di avviare quanto prima un confronto costruttivo con tutti gli attori coinvolti, per assicurare una rapida risoluzione dell’intera vicenda che tocca uno dei servizi essenziali per i cittadini del Molise.