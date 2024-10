Gravina (M5S): “Il nervosismo del Presidente non basta: servono azioni concrete”

“Al presidente e alla sua maggioranza oramai servirà sempre meno rispondere alle opinioni politiche e alle richieste di chi rappresenta in Consiglio regionale, piaccia o meno, una parte dei molisani, con i cartoni animati o con i collage di articoli di giornali del tutto decontestualizzati.

Si comprende il nervosismo del nostro Presidente quando argomenta con linguaggio poco istituzionale e offensivo, ma c’è da capirlo: fino a qualche mese fa dichiarava apertis verbis che era tutto sotto controllo, mentre oggi è capace di improvvisare prese di posizione che ben poteva assumere in tempo utile.

Il nervosismo è palpabile davanti a un tema su cui il Presidente purtroppo ha fatto per mesi da semplice sponda all’inerzia del governo nazionale a discapito di quanto il territorio si aspettava.

Anche per questo diventa imbarazzante commentare

il comunicato diffuso dal nostro Presidente, ma una cosa è certa: continuare a ripetere sempre la stessa cosa sperando diventi vera si scontra con le verità documentali che non è capace di contraddire e che anche in Consiglio regionale – dove peraltro era assente per non si sa quali impegni istituzionali – sono state citate con dovizia di particolari.

A prescindere dalle divergenze politiche, non possiamo che sperare che il nervosismo del Presidente di queste ore passi e si trasformi, finalmente, in azioni.”

ROBERTO GRAVINA

Consigliere regionale del M5S