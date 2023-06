Gravina, il claim “Un’altra storia”, ideato dieci anni fa da “Forche Caudine”

Il candidato del centrosinistra lancia lo slogan già utilizzato dall’associazione dieci anni fa

ROMA – Il claim “Molise, un’altra storia”, lanciato dal candidato di centrosinistra Roberto Gravina per la campagna elettorale, non è una novità. È stato, infatti, ideato dieci anni fa dal designer Enrico Parisio, art director presso il Parlamento europeo, nonché docente presso la Rome University of Fine ArtsDesigner, insieme al giornalista Giampiero Castellotti per l’omonimo evento di dieci giorni a Roma Garbatella, promosso dall’associazione “Forche Caudine”.

Nel corso di quelle giornate, di cui tra l’altro c’è ancora traccia su YouTube con quasi 25mila visualizzazioni totali, furono organizzati 26 eventi, tra cui mostre su Benito Jacovitti, i castelli molisani e la sfilata dei Misteri di Campobasso e incontri sulla transizione ecologica e sull’innovazione tecnologica con Alessandro Ranellucci, il curatore della “Maker Faire”, una delle più importanti kermesse sulla materia.

“Sì, è vero, quel claim è stato ideato per quella manifestazione di successo. Niente da ridire, anzi, il fatto che venga riproposto in un contesto così importante, a dieci anni di distanza, non può che confermare ulteriormente la bontà del nostro lavoro – fanno sapere dall’associazione. “Parlando di storia, avrebbero però fatto bene ad utilizzare gli stessi nostri font, quelli della lingua osca, radice dei popoli sannita e molisano: ripartire dalla cultura è il solito consiglio che la nostra associazione offre a tutti i candidati per far uscire il Molise dal lunghissimo tunnel – conclude la nota.

La pagina di “Molise un’altra Storia” su YouTube

Il programma di “Molise un’altra Storia”