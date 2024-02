Gravina (Coordinatore Comitato Enti Locali M5S): Complimenti alla Todde

«Quella che celebriamo oggi in Sardegna con Alessandra Todde è una vittoria storica per il Movimento 5 Stelle, frutto di un impegno costante e di alleanze chiare nel campo progressista, prodotte per ottenere risultati a favore dei cittadini». Lo afferma il consigliere regionale del Molise Roberto Gravina, coordinatore Comitato Enti Locali del Movimento 5 Stelle.

«Complimenti ad Alessandra e complimenti a chi ha lavorato con lei, – aggiunge Gravina – con grande spirito unitario, affinché si riuscisse a vincere in una competizione affatto semplice vista anche la candidatura di Soru. Ora bisogna continuare a lavorare su tutti i territori con lo stesso piglio e la stessa lungimiranza per dimostrare con i fatti che un’altra politica è possibili, perché tutti i territori della nostra nazione hanno bisogno di risposte serie alle sfide che si ritrovano ad affrontare quotidianamente. Dalla sanità all’ambiente, dalla crescita economica all’istruzione, a maggior ragione ora che il Governo Meloni sta definendo lo smembramento del nostro paese attraverso l’Autonomia differenziata, nel silenzio colpevole dei rappresentanti parlamentari di centrodestra.

Le alleanze all’interno del campo progressista, allor quando figlie di un processo di condivisione e di partecipazione chiaro e incentrato su obiettivi definiti, hanno dimostrato di poter essere fondamentali per rispondere alle esigenze espresse dai cittadini. La collaborazione e la condivisione di valori comuni – sostiene il coordinatore Comitato Enti Locali del Movimento 5 Stelle Gravina – sono alla base di quella che deve continuare ad essere una politica orientata al benessere della collettività.

Per questo proseguiremo a lavorare fianco a fianco con tutte le forze progressiste per realizzare un cambiamento positivo e duraturo, essenziale per promuovere politiche inclusive, sostenibili e orientate al progresso sociale ed economico, ben diverse da quelle che il Governo Meloni sta cercando di propinare agli italiani e che nelle nostre regioni stanno producendo solo ulteriori difficoltà, soprattutto, in settori come quelli della sanità e delle infrastrutture

Solo attraverso un impegno comune e responsabile possiamo costruire un futuro migliore per tutti».