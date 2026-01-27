Giorno della Memoria, il messaggio di Patriciello

“Saper riconoscere gli orrori della storia è il primo passo per evitare che accadano di nuovo. Dobbiamo saper mantenere vivo il ricordo di un orrore che ha rappresentato una delle pagine più buie della storia dell’Europa del Novecento. L’ideologia criminale che generò l’abominio dell’Olocausto e delle leggi razziali è una ferita al concetto stesso di civiltà: un monito perenne per tutti coloro che sottovalutano l’importanza del mantenimento della pace e della giustizia tra i popoli. Auschwitz, infatti, non rappresenta soltanto la sconfitta della ragione umana e la sofferenza del popolo ebraico: è la distruzione di ogni forma di dialogo, il fallimento politico di un’intera generazione. È dovere di tutti non dimenticarlo mai, soprattutto in periodi bui come quello che stiamo vivendo, in cui l’antisemitismo militante sembra aver ripreso la sua inquietante e pericolosa spinta ideologica”.

Queste il messaggio di Aldo Patriciello, europarlamentare e membro del Gruppo Patrioti per l’Europa, in occasione della Giornata della Memoria.