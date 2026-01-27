Giornata della Memoria, il senatore Della Porta: ricordare per educare le nuove generazioni

«Il 27 gennaio, la Giornata della Memoria, non è solo una data ma un dovere di ricordo, un impegno educativo che riguarda soprattutto le giovani generazioni. La memoria della Shoah deve vivere nelle scuole, nei luoghi della formazione, affinché l’orrore dell’antisemitismo e di ogni forma di odio non trovi mai più spazio nella nostra società».

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta, sottolineando l’importanza delle iniziative che coinvolgono studenti e docenti anche in Molise, dove il lavoro delle scuole rappresenta un presidio fondamentale di consapevolezza e responsabilità civile.

«Ricordare significa educare al rispetto, alla dignità della persona, alla libertà. È su questi valori che si costruisce una comunità più giusta e coesa», aggiunge Della Porta.

«Non a caso, proprio oggi martedì 27 gennaio – conclude Della Porta – sarà incardinato presso la Prima Commissione del Senato il disegno di legge contro l’antisemitismo. Ma la vera sfida si gioca ogni giorno nelle aule scolastiche: è lì che si formano coscienze libere, capaci di riconoscere e respingere l’odio, ed è lì che la memoria diventa futuro».