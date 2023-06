Germano: motivazioni che mi hanno portato all’accettazione della candidatura nella lista “Alleanza Progressista”

Passo dopo passo, i paesi del mio Molise, in 29 anni, li ho camminati tutti. Ho sudato

tanto, consumando bastoni e scarponi, ma ho avuto la gioia e la soddisfazione di

conoscere a fondo e direttamente le terre e le pietre regali testimonianze di un passato di

duro lavoro e di marcata ed aulica espressione culturale.

Se qualcosa ho capito in questi tre decenni, da camminatore, portando i piedi, da un

paese all’altro e da architetto, volgendo lo sguardo del professionista sui centri storici e

sul territorio, è che la vera ricchezza del Molise me la son ritrovata proprio sotto i miei piedi

e davanti ai miei occhi. La vera ricchezza del Molise è costituita dal patrimonio storico,

archeologico, culturale, ambientale ed enogastronomico dei suoi borghi e del territorio

delle aree interne.



Dal basso, come l’A.P.S. La Terra, che ho l’onore di presiedere, così tante altre

Associazioni presenti sul territorio, le Pro Loco, tanti Sindaci, in particolare quelli che

resistono caparbiamente dentro le trincee dei loro paesi, e tante singole energie preziose

ed appassionate hanno capito da tempo che le aree interne, con le loro ricchezze,

possono rappresentare il fulcro di una possibile ripresa dell’intera Regione.

“Cammina, Molise! chè la strada è lunga”, questa la frase imperativa inserita nella

nuvoletta della caricatura, che raffigurava un malridotto ed accasciato Molise mentre era

impegnato a guardare smarrito un impervio itinerario su di una tabella. Era la caricatura da

me disegnata per il primo manifesto del “cammina, Molise!” nel lontano 1995; la stessa

caricatura è stata per anni il logo della manifestazione. Niente di più profetico. Sono

passati ben 29 anni, ma il Molise ancora non riesce a muoversi, ancora non riesce ad

alzarsi e mettersi a camminare.



Che fare? Cosa fare di più per stimolare i muscoli e i nervi nelle gambe, il senno nella

testa e la passione nel cuore?

Il Molise non si muove e quindi non cammina, perché non sa che strada prendere.

Scomparsa la civiltà contadina, fallite miseramente le aspirazioni industriali, entrato

drasticamente in crisi l’impiego pubblico, che per decenni ha foraggiato il 60% delle

famiglie molisane, nessuna altra via è stata immaginata e quindi percorsa per tentare di

rivitalizzare economia, cultura, socialità e demografia della nostra marginale e piccola

regione.



Una grossa responsabilità delle istituzioni politiche ed economiche locali, che, seppure in

qualche modo giustificata dalle crisi di sistema nazionali ed internazionali, ha prodotto una

situazione di arretramento produttivo, una assuefazione intellettuale ed un abbandono del

territorio che non hanno precedenti nella pur breve storia del Molise.

Allora cosa aspettano le nostre istituzioni, in particolare quelle politiche ed economiche, a

formulare un serio piano di sviluppo per le aree interne?

Io, la mia Associazione, l’APS La Terra, ed i nostri collaboratori siamo pronti e da tempo.

Stiamo dimostrando con i fatti, dal basso, come si può intervenire sul territorio:

29 anni di “cammina, Molise!” per promuovere i nostri paesi portando migliaia di

persone a camminare

persone a camminare 6 anni di “cammina, Molise! in Argentina” per promuovere il turismo di ritorno

2 anni di “Transumando con le capre di Valerio” per porre l’attenzione sui tratturi

ed a come tutelarli e riutilizzarli .Sono anni che proponiamo il nostro progetto “Da cammina, Molise! a Molise, Terra di cammini” alle istituzioni politiche. Solo pacche sulle spalle per dirci “quanto siete bravi!” e niente più.

In tanti anni niente.

I nostri paesi che continuano a spopolarsi. I nostri giovani che, sfiduciati e abbandonati a

loro stessi, senza lavoro e senza prospettive, preferiscono fuggire dalle loro terre. Il suolo,

abbandonato dalla custodia contadina secolare, subisce lo scempio dei danni provocati

dall’abbandono e dalle scelte antropiche scellerate legate spesso all’eolico ed al

fotovoltaico selvaggio. Le tante energie, presenti nei nostri paesi e nelle nostre città, vive e di eccellenza nel campo culturale e produttivo che non vengono valorizzate e lasciate

spesso perire, perché prive degli aiuti necessari. Se a tutto questo si aggiungono i gravi

disservizi del pubblico a favore dei privati nella sanità, nella scuola e nei trasporti, il quadro assume tinte fosche.

Ho accettato la proposta di candidarmi nella lista e nello schieramento che più ritengo

vicini alle mie posizioni politiche, sociali e culturali, perché:

invertire la rotta, la cui dritta è sempre stata data dai professionisti della politica;

degne, preparate ed appassionate che ho avuto modo di conoscere in tanti anni di lavoro

sul territorio nel volontariato e nella mia professione di architetto;

strada, per me nuova, nel migliore dei modi possibili per il bene comune di tutti i molisani.

Non so come finirà questa avventura, ma una cosa è certa in tutti questi anni insieme ai

miei collaboratori ed a tante altre associazioni, a tanti sindaci, a tante persone attive di

ogni tipo nel mondo dell’economia e della cultura, in sinergia siamo riusciti a creare una

Base solida capace di fare fatti ed a testimoniare che il Molise esiste e resiste e che ha

tutte le energie necessarie per rinascere.