Gara TPL Campobasso: dopo la sentenza del Consiglio di Stato, Gravina (M5S): Il bando era corretto

“In merito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato quanto già deciso dal TAR Molise in relazione alla gara per l’affidamento del Trasporto Pubblico Locale urbano di Campobasso, ritengo doveroso fare chiarezza, anche alla luce di affermazioni pubbliche che sembrano ignorare i contorni reali della vicenda.

Il Consiglio di Stato ha respinto definitivamente il ricorso della Sati, confermando la sua esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio TPL del Comune di Campobasso. Un’esclusione motivata dall’utilizzo, ritenuto illegittimo, di requisiti tecnici facenti capo a un’altra società, in violazione delle disposizioni previste dal bando.

Il pronunciamento, quindi, è chiaro e inequivocabile: la gara, predisposta dalla precedente Amministrazione comunale, è risultata pienamente conforme alle norme. Non un errore nel bando, non un vizio procedurale. I problemi sono emersi non per difetti nella struttura della gara ma, semmai, per condotte imputabili a soggetti terzi, come oggi definitivamente chiarito dalle sentenze.

Troppo spesso, però, si è preferito spostare il dibattito su un piano politico distorto, alimentando un qualunquismo imbarazzante che non rende giustizia né alla verità dei fatti né al lavoro svolto. Anche le responsabilità politiche vanno trattate con serietà, rigore e onestà intellettuale: servirebbe un minimo di oggettività.

Durante il mio mandato da sindaco, la volontà di bandire una gara pubblica dopo oltre vent’anni di affidamenti diretti non è stata solo un atto amministrativo, ma una scelta politica chiara: garantire concorrenza, legalità e un servizio migliore per la collettività. Un’operazione complessa, gestita con attenzione e competenza, che oggi trova pieno riscontro anche nelle decisioni della giustizia amministrativa. Uguale solerzia non l’abbiamo rilevata alle latitudini regionali, dove ancora si è al punto di partenza ovvero ad un trasporto in balia degli eventi e per il quale abbiamo sollecitato oltre un anno fa l’indizione delle procedure di gara, sperando che questa volta non si incorra in marchiani vizi.

Per quanto, invece, riguarda la gara per l’affidamento del Trasporto Pubblico Locale urbano di Campobasso è bene ribadirlo: la politica ha fatto il possibile, e lo ha fatto bene. Riconoscere questo, al di là delle appartenenze politiche, sarebbe segno di onestà intellettuale e di rispetto per l’istituzione e per i cittadini che meritano verità e non propaganda.”

Roberto Gravina– consigliere regionale Movimento 5 Stelle