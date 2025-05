FSC, la Giunta eroga 9 milioni per l’occupazione. Coinvolti i Comuni

È stata approvata in Giunta regionale la delibera presentata dall’assessore Michele

Iorio, su proposta del servizio Lavoro, che eroga risorse pari a euro 9.038.400,00 dei Fondi per lo

sviluppo e la coesione della sezione speciale del PSC dedicata alla pandemia Covid.

“L’iniziativa è rivolta ad istituire borse lavoro a favore delle fasce più deboli quali: soggetti fragili e

vulnerabili, disoccupati senza sostegno al reddito, lavoratori con redditi molto bassi. I beneficiari

percepiranno una indennità pari a 700 euro mensili a titolo di rimborso forfettario per un periodo di

sei mesi in quanto si ritiene che tale periodo temporale sia funzionale ad acquisire significative

competenze pratiche per migliorare l’inserimento occupazionale o l’attività di autoimpresa” spiega

l’assessore Iorio.

“Questa azione, portata avanti da una sinergia tra il servizio Lavoro della Regione e il servizio

Coordinamento Fondo Sviluppo e Coesione, – continua il presidente della Giunta Francesco

Roberti – mira a far risalire il tasso di disoccupazione della Regione Molise. Infatti, in tutte le

regioni italiane il tasso di occupazione risulta aver recuperato i livelli pre-Covid tranne in Molise e in

Abruzzo, dove è in diminuzione. La Pandemia ha aggravato le criticità strutturali di un mercato del

lavoro che vede accrescere il divario rispetto al resto del Paese e che la politica ha il dovere di

colmare”.

“Si tratta di un intervento – aggiunge l’assessore al Lavoro Cefaratti – complementare con il

Programma GOL, ossia il programma finanziato con il PNRR che mira a migliorare l’occupabilità

dei lavoratori disoccupati o con difficoltà nell’inserimento lavorativo. I progetti Borsa lavoro saranno

finalizzati a coniugare momenti di pratica con esperienze formative per l’innalzamento delle

competenze funzionali”.

La Regione selezionerà i progetti a seguito di un avviso pubblico per individuare i soggetti

beneficiari delle borse lavoro fino all’importo massimo di 9 milioni e 38.400 euro. I centri per

l’impiego poi faranno la profilazione dei soggetti beneficiari al fine di individuare un percorso di

lavoro a carattere formativo pressi i Comuni di residenza o di domicilio dei beneficiari, qualora dalla

profilazione dei Centri per l’Impiego scaturisca la possibilità di essere avviati progetti compatibili

con i soggetti ospitanti, ossia i Comuni.

“I tempi – conclude l’assessore Iorio – saranno abbastanza rapidi. Entro giugno ci sarà, da parte

della Regione Molise, sia la pubblicazione dell’avviso rivolto ai beneficiari sia la pubblicazione

dell’avviso rivolto ai Comuni che vorranno candidarsi quali soggetti ospitanti”.

Francesco Roberti

Michele Iorio

Gianluca Cefaratti