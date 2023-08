Fabio Cofelice nominato coordinatore regionale in Molise di ‘Noi Moderati’

Mi preme ringraziare l’Onorevole Maurizio Lupi per la fiducia accordatami, nominandomi coordinatore regionale in Molise di ‘Noi Moderati’, simbolo con il quale abbiamo partecipato con la Lista del Presidente Francesco Roberti alle ultime consultazioni regionali.

Un ringraziamento va al governatore Francesco Roberti, con il quale c’è stata subito sintonia e che mi ha permesso di concorrere alle Elezioni Regionali con la lista del Presidente. Abbiamo fiducia nel suo operato e la coalizione di centrodestra ha dimostrato grande voglia di lavorare per il Molise e i molisani. C’è grande compattezza ed entusiasmo. È iniziato un lavoro di grande responsabilità e siamo pronti a metterci a disposizione del territorio per i prossimi cinque anni.

Gli oltre 10.500 voti, pari al 7,50%, hanno rappresentato un risultato straordinario per la nostra lista, che è riuscita a eleggere due consiglieri regionali. Ora vogliamo lavorare, in un percorso comune con i vertici nazionali, al progetto di ‘Noi Moderati’, sia in vista dei prossimi appuntamenti elettorali sia nell’ottica di creare un movimento sul nostro territorio, che si presti all’ascolto e permetta di far tornare i cittadini ad appassionarsi alla politica anche fuori dalle istituzioni.

Fabio Cofelice

Consigliere Regionale ‘Noi Moderati’