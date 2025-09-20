Emergenza Gaza – La CISL Molise prende posizione

Antonio D’Alessandro, segretario regionale della CISL Molise, afferma con determinazione: “La situazione in corso a Gaza ci interpella profondamente come cittadini, come lavoratori e come sindacato. Non possiamo restare in silenzio di fronte a una tragedia che colpisce migliaia di civili inermi.”

D’Alessandro ribadisce la posizione espressa dalla CISL nazionale, che condanna con assoluta fermezza l’operazione via terra del governo israeliano contro Gaza City, sottolineando come “Le colpe dei terroristi di Hamas non possano ricadere sulle spalle di oltre un milione di persone innocenti. È un crimine che sfregia il diritto internazionale e la coscienza collettiva.”

Il segretario precisa che la CISL Molise si unisce all’appello per:

Ø Lo stop immediato all’occupazione di Gaza City

Ø Il cessate il fuoco

Ø Il rilascio di tutti gli ostaggi

Ø La resa di Hamas

Ø Il riconoscimento di due Popoli in due Stati

Ø La ripresa del dialogo con l’Autorità Nazionale Palestinese

Contestualmente, D’Alessandro rilancia la campagna di raccolta fondi promossa dalla CISL, destinata alla Croce Rossa Italiana, per sostenere la popolazione civile martoriata di Gaza.

“La solidarietà non è solo un valore astratto: è un’azione concreta. Ogni contributo, ogni condivisione, ogni iniziativa può fare la differenza.”

Il comunicato invita alla massima diffusione del volantino ufficiale CISL, da valorizzare in assemblee, conferenze stampa, iniziative pubbliche e momenti di confronto.

“Il nostro impegno non si ferma alla denuncia. È necessario mobilitare coscienze, costruire ponti, promuovere la pace.”

Antonio D’Alessandro conclude: “Il Molise, terra di lavoro e di dignità, non può voltarsi dall’altra parte. La CISL Molise sarà sempre al fianco di chi soffre, di chi resiste, di chi spera. Perché la pace non è un’utopia: è una responsabilità.”