Elezioni Provinciali di Isernia, Roberti: il centrodestra detiene la maggioranza tra gli amministratori comunali

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Isernia confermano il trend già espresso in occasione della consultazione elettorale per il rinnovo dell’assise provinciale di Campobasso, ovvero che il centrodestra detiene la maggioranza tra gli amministratori comunali.

Il risultato testimonia come chi amministra le singole comunità cittadine riponga una salda fiducia nel centrodestra e queste due consultazioni, seppur di secondo livello, confermano la solidità della nostra coalizione quando partecipiamo alle consultazioni con unità di intenti.

Sono soddisfatto del risultato ottenuto dalla lista ‘Autonomia e Identità’ e, nel complimentarmi con i neo-consiglieri, rivolgo loro gli auguri di buon lavoro nella loro attività di servizio sul territorio e in favore dei cittadini della provincia di Isernia.

A breve ci aspettano nuovi importanti impegni e siamo pronti ad affrontarli tutti insieme uniti.

Ing. Francesco Roberti