Elezioni Provincia di Campobasso: vince il centrodestra. Il Nuovo Consiglio

Si sono tenute ieri domenica 10 marzo, le consultazioni per il rinnovo dei consiglieri e alle urne. Al voto sono andati in 721 (su 963 aventi diritto), con una percentuale 74,84 per cento.

Sono stati eletti 6 consiglieri del centrodestra della lista “Insieme per la Provincia” :

Angelo Del Gesso, voti 106 (voto ponderato 9930) (FdI)

Gianni Di Iorio, voti 69 (6362 voto ponderato) (FdI)

Bruno Fraraccio, voti 61 (6964 voto ponderato) (Lega)

Fiorenza Del Borrello, voti 44 (6764 voto ponderato) (Noi Moderati)

Alessandro Pascale, voti 43 (5672 voto ponderato) (PPI)

Anna Pollace, voti 31 (5036 voto ponderato) (PPI)

Per il centrosinistra eletti 4 consiglieri per la lista Cives Provincia Democratica:

Antonio Tomassone, voti 128 (9375 voto ponderato)

Antonio Vinciguerra, voti 13 (voto ponderato 6840)

Oscar Daniele Scurti, voti 35 (voto ponderato 6609)

Evelina D’Alessandro, voti 9 (voto ponderato 5273)

Il nuovo consiglio provinciale sarà guidato dal presidente Pino Puchetti, eletto nei mesi scorsi.