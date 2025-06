DL Sport, Lancellotta: Italia pronta per i grandi impegni sportivi

“I grandi eventi sportivi internazionali che vedranno coinvolta la nostra Nazione per l’organizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali Milano Cortina 2026, della 38.ma edizione America’s Cup a Napoli, della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026 e delle Finali ATP, sono all’attenzione del Governo Meloni per la giusta riuscita.

La mole è notevole e la macchina organizzativa si sta muovendo per mantenere tutti gli impegni presi. E’ di ieri, infatti, l’approvazione di un importante decreto in Consiglio dei Ministri che tende a sostenere l’assegnazione della candidatura italiana. Il Governo ha da sempre avuto attenzione per lo sport ed i giovani e lo dimostra l’aver voluto un ministro ad hoc. Ciò è confermato anche dall’approvazione di un fondo per mille borse di studio destinato a studenti universitari che praticano sport ad alti livelli.

La sensibilità non è mai calata, lo sport è fondamentale per la crescita dei ragazzi ed il Governo Meloni sta mantenendo gli impegni presi durante la campagna elettorale rendendo concrete le promesse e di questo gli italiani ne sono consapevoli.”Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Elisabetta Lancellotta, consigliere nazionale Coni.