Di Giacomo (S.PP.) – Tre suicidi (Santa Maria Capua Vetere, Sassari e Campobasso) malati psichici e tossicodipendenti le categorie più a rischio

“Tre suicidi in carcere nelle ultime ore: a Santa Maria Capua Vetere un detenuto

dell’articolazione psichiatrica dell’istituto, a Sassari per sospetta overdose e a Campobasso

detenuto trovato impiccato in cella. Salgono a 38 i suicidi dall’inizio dell’anno e cresce il

numero di malati psichici e tossicodipendenti, le due categorie che insieme a quella degli

extracomunitari, sono a maggiore rischio.

Così il segretario del S.PP. Aldo Di Giacomo,

sottolineando che solo in Campania i suicidi in cella sono già cinque: due nel carcere di

Poggioreale, uno a Secondigliano, quello recente a Santa Maria Capua Vetere, uno nella

REMS di San Nicola Baronia (Av). Due decessi – continua Di Giacomo – che riprovano la

profonda sottovalutazione dei problemi della salute della popolazione carceraria che per un

terzo è formata da detenuti affetti da malattie psichiche e per un altro terzo da

tossicodipendenti o comunque che hanno utilizzato sostanze stupefacenti. Tutto ciò mentre

risorse finanziarie e personale destinato alla sanità penitenziaria sono ampiamente

insufficienti, con l’aggravante che medici e personale sanitario, non adeguatamente tutelati

e vittime di continue aggressioni e minacce dei detenuti, vanno via. Il sovraffollamento e

l’assenza di servizi di assistenza psicologica e sanitaria sono le prime cause mentre il costo

complessivo di ciascun detenuto per lo Stato sfiora i 150 euro al giorno che non trova

riscontro nell’assistenza da garantire.

La situazione è allarmante e registriamo che sul

problema del sovraffollamento delle carceri il Ministro Nordio nel giro di poco tempo è

passato dalla ristrutturazione di ex caserme militari alle celle container sino alla impossibilità

di costruire nuovi istituti penitenziari. È la riprova che rispetto alla necessità da tutti

sostenuta di predisporre un vero e proprio piano di edilizia carceraria si brancola nel buio e

l’unico che non se ne rende conto è proprio il “surreale” Ministro. Piuttosto si preferisce

ricorrere a soluzioni estemporanee come nel caso delle celle-container che produrrebbero

uno spreco di denaro perché oltre 80 milioni di euro potrebbero garantire appena 380

posti-cella che corrisponde più o meno al numero di ingressi in carcere di nuovi detenuti

ogni mese. I problemi resteranno gli stessi soprattutto quelli del sovraffollamento che in

alcuni istituti è superiore al 130 per cento della disponibilità reale.

L’edilizia penitenziaria–

dice ancora il segretario del Sindacato di Polizia Penitenziaria –ha bisogno di un serio piano

di interventi a breve e medio termine soprattutto negli istituti che hanno oltre un secolo di

vita oltre alla priorità da dare alle assunzioni di nuovo personale penitenziario per garantire

il rispetto del regolamento carcerario “calpestato” dalle continue aggressioni e violenze agli

agenti e di assistenza psicologia e sanitaria e se realmente si vuole mettere fine ai suicidi di

detenuti”.