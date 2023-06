Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà) – Progetto viadotto Sente, proporremo che in Molise si voti almeno una volta l’anno

Dopo l’annuncio del Ministro “super esperto di ponti” che il viadotto Sente, chiuso dal 2018, riaprirà l’estate del prossimo anno, se può servire, proporremo che in Molise si voti almeno una volta l’anno. Così Aldo Di Giacomo, presidente dell’Associazione Cultura e Solidarietà: “A poche

settimane dal voto, non solo arrivano impegni a fare cose che in cinque anni erano impossibili, ma – aggiunge – si trovano all’improvviso anche i soldi per consentire almeno il traffico per auto ad esclusione dei mezzi pesanti, guarda caso proprio in coincidenza con il progetto presentato dall’Anas alla Provincia di Isernia.

L’esordio di questa campagna elettorale diventa “”scoppiettante””, anche se – dice ancora Di Giacomo – non credo che i molisani abbocchino perché non hanno l’anello al naso. Piuttosto, sempre in tema di infrastrutture che è il gap più forte che divide il Molise dal resto d’Italia, si dica con chiarezza cosa si intende fare con i soldi del Pnrr, indicando tempi certi di intervento senza ricorrere a promesse elettorali. Non vorremmo che il progetto Sante faccia la fine di quello del ponte di Messina”.