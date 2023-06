Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà) – Morte Berlusconi, sospendere almeno per 2 giorni la campagna elettorale

La morte del Presidente Silvio Berlusconi è per tutto il Paese una grave perdita. Al di là delle proprie convinzioni politiche Berlusconi ha scritto la storia contemporanea del nostro Paese. Per questo ritengo che tutte le coalizioni e i partiti che concorrono alle elezioni regionali debbano almeno per oggi e domani sospendere la campagna elettorale. Lo sostiene Aldo Di Giacomo presidente Associazione Cultura e Solidarietà. Ricordo il tour del Presidente Berlusconi per le elezioni regionali del 2018 quando – aggiunge – ogni suo incontro con la gente si arricchiva di racconti e storie.

Senza dimenticare che da capo del governo nel 2002, quando la regione fu sconvolta dal terremoto, venne a inaugurare a San Giuliano la scuola diventata da simbolo di morte a simbolo della sicurezza dei nostri figli. Ma soprattutto – aggiunge Di Giacomo – Berlusconi ha sempre detto quello che sosteniamo noi da tempo: “È una piccola Regione, che è stata ingiustamente trascurata negli ultimi anni dalla politica nazionale. Per tornare a far sentire la

sua voce deve essere guidata da figure di alto profilo”. Purtroppo – conclude – almeno in Molise di figure indicate dal Presidente non se ne vedono in giro”.