Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà) – Il diritto alla salute non ha confini

“Il diritto alla salute non ha confini dunque ben vengano gli accordi di confine tra Regioni

Molise ed Abruzzo purché servano realmente a garantire prestazioni e servizi sanitari a

tutti – molisani ed abruzzesi – e non solo per interventi di alta complessità ma a qualificare

ulteriormente gli ospedali di Termoli, Isernia e Agnone”.

Così il presidente dell’Associazione Cultura e Solidarietà Aldo Di Giacomo per il quale “in tema di tutela alla salute tutto quello che dovrebbe essere scontato purtroppo in Molise non lo è, proprio come curarsi in strutture a pochi chilometri da casa nella regione più vicina. Le liste di attesa per visite ed esami specialistici – aggiunge – continuano a rappresentare il “tallone d’Achille” del Servizio Sanitario Regionale.

Come la spesa della mobilità sanitaria che incide sul bilancio della Regione e sottrae risorse da investire in strutture molisane specie quelle di prossimità ai malati cronici e fragili. Dunque il nuovo direttore dell’Asrem, Giovanni Di Santo, completi rapidamente il suo tour tra i nostri ospedali, si confronti con il personale tutto, con i sindaci e le associazioni che si occupano di tutela dei malati, per arrivare ad un piano organico concordato e di facile attuazione. Il Governatore Roberti afferma di avere idee chiare, come in materia di Cup unico tra strutture pubbliche e private accreditate. E’ tempo – dice Di Giacomo – che le idee si traducano in fatti per arrivare al traguardo atteso da troppo tempo del superamento del commissariamento della sanità molisana”.