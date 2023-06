Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà) – Elezioni Molise, ha vinto l’astensionismo

Siamo stati facili profeti: meno di un molisano su due – esattamente il 47,9% – ha votato alle elezioni regionali. Ha vinto l’astensionismo con dati allarmanti per la democrazia in piccoli comuni come Castelbottaccio (17,2% di votanti), Duronia (18,4%), Casacalenda (22,5%).

A sostenerlo è il presidente dell’Associazione Cultura e Solidarietà Aldo Di Giacomo che aggiunge: già alle regionali del 2018 i votanti sono stati poco più della metà (il 52,1%), una

percentuale che adesso è stata in qualche modo recuperata solo grazie agli elettori dei due capoluoghi di provincia, senza i quali saremmo molto al di sotto. Ci rammarica constare che avevamo messo in guardia le coalizioni e i partiti e che siamo rimasti gli unici ad allarmarci per la ulteriore marcata fuga degli elettori dai seggi e quindi della sfiducia sempre più marcata rispetto alla politica e alla massima istituzione regionale. È chiaro che ha vinto chi ha fatto i calcoli elettorali puntando principalmente sull’astensionismo contando di vincere, di conquistare un seggio in Consiglio Regionale, attraverso qualche centinaio di voti, senza curarsi della crescente fuga dei molisani dai seggi elettorali. Forse è questo – sottolinea Di Giacomo – il vero motivo di una campagna elettorale che abbiamo definito inesistente e lontana dai veri

problemi dei cittadini.