Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà) – Elezioni in Molise, ci preoccupa l’astensionismo

A poche settimane dal voto siamo fortemente preoccupati dello scarsissimo

interesse mostrato sinora dai molisani che potrebbe produrre un alto

astensionismo. Non sottovalutiamo che in Molise l’affluenza alle urne alle

politiche 2022 è stata del 15,09 % in meno rispetto alle precedenti

elezioni, con il minimo storico del 56,54% e quarta in Italia per il trend

negativo. A sostenerlo è il presidente dell’Associazione Cultura e Solidarietà

Aldo Di Giacomo che aggiunge: già alle regionali del 2018 i votanti sono stati

il 52,1%, percentuale che, interpretando le avvisaglie di disinteresse

soprattutto nei piccoli comuni ma anche in ampi settori dei due capoluoghi,

sarebbe già un ottimo risultato se venisse eguagliata. Del resto – continua Di

Giacomo – i pochi sondaggi in circolazione (Euromedia, Tecnè) indicano gli

indecisi e gli astensionisti tra il 40 e il 60%. Ci rammarica fortemente il fatto di

essere, almeno sinora, gli unici ad allarmarci per la possibile ulteriore marcata

fuga degli elettori dai seggi e quindi della sfiducia diffusa rispetto alla politica

e alla massima istituzione regionale. Evidentemente c’è chi fa i calcoli

elettorali puntando anche su questo e conta di vincere, di conquistare un

seggio in Consiglio Regionale, attraverso qualche centinaio di voti, senza

curarsi della crescita dell’astensionismo. Forse è questo – sottolinea Di

Giacomo – il vero motivo di una campagna elettorale inesistente e lontana dai

veri problemi dei cittadini.