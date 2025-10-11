Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà) – Condivido diffuso sconcerto molisani per allargamento Giunta. L’emergenza sociale richiede altro

Raccolgo e condivido il diffuso sentimento di sconcerto dei molisani rispetto alla notizia

che la maggioranza politica alla Regione si sta preparando all’allargamento della Giunta

che all’inizio del prossimo anno dovrebbe passare da 7 a 9 componenti, compreso il

presidente e il sottosegretario, nuova figura istituzionale da introdurre. Compresi i

componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio (5) e i 4 presidenti di Commissioni

Permanenti ci troveremmo a 18 rappresentanti consiliari su 21 con incarichi istituzionali.

Una situazione che non si è mai verificata prima. Così Aldo Di Giacomo presidente

dell’Associazione Cultura e Solidarietà per il quale il costo della politica e l’aumento delle

postazioni di potere prevalgono sui problemi reali della comunità molisana. So bene che è

una recente normativa nazionale a consentire i nuovi assessori e il sottosegretario e per

questo – aggiunge – mi chiedo quale principio l’abbia ispirata se non quello di trovare un

posto per tutti con apparati di segreteria e ulteriori spese a carico della nostra

popolazione. I cosiddetti “saldi invariati” contenuti nel testo della legge 8 agosto 2025,

numero 122, del governo Meloni, approvata dal Parlamento e entrata in vigore il 24 agosto

2025, è evidente che sono solo un “alibi” per un’operazione tutta ed esclusiva finalizzata

alla moltiplicazione di poltrone. Sconcerta il fatto che i coordinatori regionali dei partiti

molisani del centrodestra nella riunione dedicata alla “spartizione” indichino, secondo

quanto riferiscono i media, i problemi più urgenti da affrontare come i piani sanità e i

trasporti ma trovino il tempo solo per dedicarsi ai nuovi incarichi. Il Molise – continua il

presidente di Cultura e Solidarietà – ha bisogno di risposte immediate alle sempre più

gravi emergenze sociali e le nubi che si profilano sul futuro del pastificio “La Molisana”

dopo i dazi annunciati da Trump dovrebbero allarmare la politica per le conseguenze

dirette sull’economia locale e l’occupazione. C’è bisogno di un sussulto della società civile

molisana.