Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà) – A pagare i debiti della Regione saranno i molisani di tasca propria

“Come avevamo previsto a pagare i debiti contratti negli ultimi anni da chi ha

amministrato e sta governando la Regione Molise saranno i molisani di tasca propria”. Così

Aldo Di Giacomo, presidente Associazione Cultura e Solidarietà commentando la decisione

della Giunta regionale del Molise di aumentare – a partire da gennaio 2024 – l’aliquota

Irpef per i redditi sopra i 28mila euro. È stata scelta la strada più facile – aggiunge –

colpendo la quota più consistente dei lavoratori e dei liberi professionisti ai quali sarà

applicata l’imposta massima del 3,33%. Ma dalla Giunta Roberti nessuno spiega perché il

deficit della Regione ha subito un ulteriore aumento di circa 121 milioni di euro. In

rapporto alla popolazione residente diventiamo la Regione più indebitata d’Italia e sono

sempre i lavoratori a pagarne le conseguenze. Se non fosse per l’intervento del Governo

che mette a disposizione del Molise 40 milioni di euro, prima tranche di 200 milioni nel

quinquennio, saremmo alla bancarotta. Nella beffa per i molisani – dice ancora Di Giacomo

c’è l’indicazione della Giunta che, pur di far cassa e prendere dalle tasche dei cittadini 17

milioni di euro, considera i redditi sopra i 28 mila euro “medio-alti”. Ancora una conferma

che chi ci amministra non vive in Molise perché altrimenti saprebbe che tantissime famiglie

con poco più di 28 mila euro arrivano appena alla terza settimana del mese”.