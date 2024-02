Saranno destinati al Molise 97 milioni di euro per le infrastrutture stradali. Sono previste diverse opere, tra cui circa 27 milioni serviranno per la messa in sicurezza dei viadotti sulla variante di Agnone. Si tratta di risorse derivanti dalla programmazione concordata tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas e che a livello nazionale produrrà per il 2024 e per il 2025 l’avvio di almeno 65 interventi, per un importo complessivo superiore ai 7,6 miliardi di euro.

Le opere oggetto di finanziamento sono quelle che – ad oggi – hanno un maggior avanzamento progettuale e procedurale. Eventuali risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 consentiranno di finanziare ulteriori interventi programmati nel territorio molisano.