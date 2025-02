DDL Sicurezza: il 22 febbraio giornata di mobilitazione, presidi in Molise

L’assemblea regionale Della Rete molisana contro il DDL sicurezza aderisce alla mobilitazione nazionale e promuove per la giornata di sabato 22 febbraio una mobilitazione contro il ddl sicurezza.



Istituzioni internazionali come Osce, la Commissione Europea per i diritti Umani, l’Onu, hanno evidenziato come il DDL sicurezza sia un pericolo immediato per il tessuto democratico e per il rispetto delle libertà e diritti sanciti dalla Costituzione. Un disegno di legge che criminalizza chi difende il diritto alla casa, reprime chi lotta per la giustizia climatica, soffoca le possibilità di mobilitazione nel mondo

dell’università e della formazione, attacca quelle pratiche che portano a maggiori diritti nel mondo del lavoro come lo sciopero, colpisce i diritti umani delle persone migranti e marginalizzate, affossa interi comparti produttivi come quello della canapa light, inserisce preoccupanti spazi di manovra per i servizi segreti dello Stato, colpisce la libertà di parola attraverso la creazione del reato di “terrorismo della parola”, punisce le proteste pacifiche e non violente nelle carceri e nei c.p.r.



Il DDL Sicurezza rappresenta plasticamente il disegno autoritario del governo Meloni e la deriva autoritaria che è in corso in Europa e a livello globale. Il disegno del Governo è chiaramente orientato a produrre una ulteriore accelerazione che punta a mettere in discussione il ruolo (costituzionalmente garantito) delle associazioni, dei movimenti, riducendo la democrazia a plebiscito e portando ad esaurire nel solo

momento del voto la possibilità di partecipazione alle scelte che riguardano le nostre vite e il nostro paese.



Per questo motivo facciamo appello a tutte le forze politiche, sociali, sindacali e associative a mobilitarsi e costruire una grande mobilitazione regionale per sabato 22 febbraio con presidi a Campobasso, Isernia e Termoli. Una mobilitazione di massa, accessibile e plurale.

PRESIDIO CAMPOBASSO: ore 18 Piazza Prefettura

PRESIDIO ISERNIA: Piazza Celestino V ore 10,30

PRESIDIO TERMOLI: ore 18 Corso Nazionale

RETE MOLISANA CONTRO IL DDL SICUREZZA

Le adesioni alla mobilitazione di partiti, movimenti, sindacati e associazioni devono

pervenire alla mail: nopiantedosi@gmail.com