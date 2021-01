Covid 19/Scuola: elementari e medie riprendono il 7 gennaio, le superiori l’11

Il 7 gennaio è confermata la ripresa delle lezioni per elementari e medie.La riapertura delle scuole superiori e dei licei, invece, è slittata all’11 gennaio, con ripresa dell’attività didattica in aula per il 50% degli studenti.

Questa la mediazione raggiunta in Consiglio dei ministri durante la notte, dove il Pd era favorevole al ritorno nelle classi dopo il 15 gennaio e il M5S e Iv fermamente contrari, pronti a confermare la data del 7. Alla fine il punto di caduta è stato raggiunto fissando la riapertura per lunedì 11.