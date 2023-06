Costanzo Di Iorio: “supportare le PMI molisane per rilanciare l’economia della Regione”

“In un mondo fondato prevalentemente sull’economia digitale e globalizzata le piccole e medie imprese rischiano di subire perdite economiche importanti”. Così Costanzo Di Iorio, candidato per la Democrazia Cristiana – Unione di centro, al Consiglio Regionale del Molise con Francesco Roberti presidente, si schiera dalla parte delle Piccole e medie imprese che chiedono più attenzione da parte della Regione. “Considerando che l’economia della Regione Molise – dichiara il candidato Di Iorio -, è costituita per lo più dall’agricoltura e da piccole e medie imprese è ovvio che per invertire la rotta sarà necessario fornire a quelle aziende gli strumenti necessari.

A tal proposito la Regione avrà il compito di intercettare risorse indispensabili per gettare le basi per la cooperazione tra aziende ed accedere agli strumenti digitali ed ai mercati internazionali. Penso ad esempio alla possibilità di offrire supporto gratuito alle aziende per essere presenti sui mercati digitali, oppure partecipare a fiere di settore per far conoscere le proprie peculiarità”. Inoltre, secondo il candidato Di Iorio un’importante risorsa potrà essere rappresentata da vere e proprie borse lavoro per neo laureati da svolgere all’interno delle imprese locali al fine di studiare e proporre soluzioni innovative per il rilancio di quel business. “Le piccole e medie imprese – conclude il candidato Di Iorio -, hanno più difficoltà ad investire in professionisti della comunicazione e del marketing. Per questo la Regione potrebbe garantire un team di esperti per ogni settore produttivo al fine di promuovere la crescita economica: al passo con i tempi, attrattiva per le giovani generazioni e globalizzata. Questo sarà uno dei primi argomenti da affrontare con il candidato presidente Francesco Roberti”.

Tenente Colonnello Costanzo Di Iorio, Candidato per la Democrazia Cristiana – Unione di centro al Consiglio Regionale del Molise