Consiglio regionale: I componenti delle quattro Commissioni

Si è riunito nella mattinata del 24 luglio , sotto la presidenza provvisoria del

Consigliere anziano, Angelo Michele Iorio, il Consiglio regionale che come primo atto ha provveduto ad eleggere, con 14 voti e 7 schede bianche, il nuovo Presidente dell’Assemblea nella persona del Consigliere Quintino Pallante. Hanno svolto le funzioni di Segretario i Consiglieri più giovani, Angelo Primiani e Andrea Greco.



Appena aperta la seduta e dopo le comunicazioni istituzionali, prima di passare alla votazione, in una pausa della seduta il Presidente provvisorio, Consigliere Angelo Michele Iorio, aveva ricevuto, come prevede la Legge regionale 20 del 2017, da una rappresentante della Corte d’Appello di Campobasso,dr.ssa Maria Mastrandrea, i verbali ufficiali riassuntivi delle operazioni elettorali relativi allaconsultazione del 25 e 26 giungo per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.



Ha assunto, quindi, la presidenza il Presidente Pallante che ha rivolto all’Aula un ringraziamento per il consenso ricevuto ed ha auspicato un buon e proficuo lavoro a tutti i componenti dell’Assise regionale.



Il Consiglio, inoltre, ha provveduto a ricostituire l’intero Ufficio di Presidenza eleggendo i Consiglieri Stefania Passarelli (13 voti) e Vittorino Facciolla (7 voti) vice Presidenti, mentre Segretari sono stati eletti i Consiglieri Fabio Cofelice (14 voti) e Angelo Primiani (7voti).



L’Assemblea ha quindi approvato le designazioni fatte dai diversi Gruppi di maggioranza e

minoranza, per le composizioni delle quattro Commissioni consiliari permanenti: