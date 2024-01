Consiglio regionale/Approvata mozione per scongiurare la soppressione della Sala Operativa dell’Anas di Campobasso

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la Mozione a firma dei Consiglieri Pallante, Sabusco, Salvatore, Passarelli, Primiani, Cefaratti, Cofelice, Di Pardo, D’Egidio, Gravina, Cavaliere, Greco, Niro e Fanelli, avente a oggetto “Prevista chiusura sala operativa compartimentale (SOC) dell’ANAS di Campobasso e ripristino della Direzione territoriale autonoma del Molise.

Con l’atto approvato l’Assemblea impegna il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente in materia ad avviare tutte le procedure necessarie per scongiurare la soppressione della Sala Operativa dell’Anas di Campobasso e per ripristinare la Direzione territoriale autonoma del Molise, anche in considerazione del passaggio di una parte della rete stradale molisana agli enti locali di competenza all’ANAS S.p.A.

a cura dell’Ufficio attività istituzionali della Presidenza del Cosniglio e Comunicazione pubblica