Con t-shirt ‘Bella ciao’ contestano Valditara a Fermo, cacciati dai presenti

(Adnkronos) – Contestazione al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara mentre si trovava davanti ad un teatro a Montegiorgio, in provincia di Fermo, per un evento pubblico. Un gruppetto di 5 o 6 persone che indossavano magliette rosse con scritto "Bella Ciao" ha cominciato a urlare contro Valditara, mentre era in corso un sit in organizzato dal Pd a cui erano presenti anche simpatizzanti M5S. Anche i contestatori sono stati però contestati: alcune persone in strada si sono ribellate: "Basta con queste cose!", "Ma che fate? Andate via!", hanno gridato in difesa del ministro. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)