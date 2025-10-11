Con il Ddl Semplificazioni un Paese più efficiente, meno burocrazia e più servizi per cittadini e imprese

“L’approvazione in Senato del Ddl Semplificazioni rappresenta un passo decisivo verso un’Italia più moderna, efficiente e vicina ai cittadini. È un provvedimento che punta a ridurre la burocrazia, a rendere più snelle le procedure amministrative e a migliorare concretamente i servizi per imprese e famiglie” — dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta relatore del provvedimento in Aula.

“Il decreto interviene su numerosi settori, toccando con mano la vita quotidiana delle persone. Penso, ad esempio, all’ampliamento dei servizi offerti dalle farmacie, alla possibilità per i pazienti cronici di usufruire di ricette annuali, o ancora alla validità immediata della prescrizione terapeutica del pronto soccorso per il ritiro dei farmaci, senza ulteriori passaggi burocratici. Sono misure di buonsenso che rendono più semplice l’accesso alle cure e più efficiente il sistema sanitario.”

“Importanti anche gli interventi per il mondo produttivo e dei trasporti: snelliamo le procedure di imbarco e sbarco dei marittimi, digitalizziamo i registri di bordo, e risolviamo finalmente l’annoso problema dell’interscambio dei pallet, che per anni ha causato danni milionari alle imprese della logistica.”

“È un provvedimento complesso ma concreto, che traduce in atti una precisa volontà politica: ridare tempo, fiducia e libertà a cittadini e imprenditori, sottraendoli alla palude della burocrazia. È questa la direzione indicata con chiarezza dal Governo Meloni, e Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con determinazione per semplificare, modernizzare e far crescere il Paese.”