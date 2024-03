Comunali di Campobasso e Termoli, Valente: si discute e si disapprova il metodo che ha portato all’individuazione dei candidati

Fino ad ora Azione non è stata coinvolta nelle decisioni che hanno portato all’individuazione di

alcuni candidati sindaci di Campobasso e Termoli.

Ovviamente non si discutono le scelte di coloro che hanno dato la disponibilità a candidarsi per la guida delle due importanti città regionali, ma si discute e si disapprova decisamente il metodo che ha portato all’individuazione dei candidati.



Azione ha sempre sostenuto che la scelta dei candidati in Molise non dovesse essere imposta, ma condivisa e discussa in ambito regionale tra le forze politiche e civiche dei nostri territori; ebbene, abbiamo potuto riscontrare invece che nella scelta, in qualche caso frettolosa, delle candidature a primo cittadino è mancato totalmente il dialogo, il coinvolgimento aperto ed il confronto sul programma amministrativo, sugli obiettivi politici ed amministrativi da raggiungere, su un idea progettuale e su una visione politica condivisa; prima di arrivare ad individuare i candidati a sindaco, che poi dovranno essere i garanti dell’unità delle forze civiche e politiche di riferimento, sarebbe stato utile un confronto ed un dibattito serio sul programma per Campobasso e Termoli.



Qualche dirigente del PD ci ha chiesto di accodarci, ma ritengo che non si possa chiedere a

nessuno di “accodarsi” a scelte e decisioni già prese senza alcun coinvolgimento, perché ogni

gruppo o formazione politica, per quanto piccola possa essere in termini di percentuali, merita

rispetto e piena considerazione se si vuole procedere in modo democratico e civile alla

formazione di una proposta da sottoporre ai cittadini.



Evidentemente il M5S, altro attore politico di un campo largo inesistente, continua a ritenere

Azione, come altre forze liberali e moderate, politicamente irrilevante e noi ne prendiamo atto

anche se riteniamo un errore considerare irrilevante un partito che è stabilmente oltre il 4% nei

sondaggi nazionali, che esprime alcuni amministratori locali anche in Molise e che sarà impegnato per le Elezioni Europee in concomitanza con le Amministrative Comunali.



Ad ogni modo Azione sarà disponibile ad appoggiare ogni proposta politica condivisa in modo

collegiale ed affiancare il candidato sindaco che potrà assicurare al capoluogo regionale ed alla

città adriatica competenza, esperienza, onestà e valori democratici, ma che sia indiscutibilmente un candidato liberale, moderato ed europeista.

Luigi Valente

Segretario Regionale AZIONE – Molise