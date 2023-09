Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza e educazione alla legalità. Pdl in consiglio regionale

I Consiglieri Andrea Greco, Angelo Primiani, Roberto Gravina e Massimo Romano hanno presentato una proposta di legge regionale concernente l’Istituzione della Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza e educazione alla legalità.

La proposta di legge prevede l’istituzione, ai sensi dell’articolo 29 comma 2 dello “Statuto della Regione Molise” di una Commissione speciale, a carattere temporaneo, denominata “Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità”.



La Commissione temporanea avrà compiti di promozione della cultura della legalità, nonché con finalità conoscitive del fenomeno della criminalità organizzata nel territorio regionale, dei suoi diversi profili di interesse tra i quali quello dell’ambiente e sanitario, quello delle possibili infiltrazioni negli enti pubblici e quelli collegati alle procedure degli appalti pubblici e privati.



La Commissione, inoltre, che avrà la durata di un anno, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, con impegno di riferire sulle proprie attività periodicamente al Consiglio regionale, si attiverà per promuovere e diffondere la cultura della legalità e monitorare il livello di permeazione della normativa sulla trasparenza amministrativa a livello regionale e in tutti i soggetti facenti parte del sistema Regione Molise incluse le aziende speciali e le società partecipate e l’ASREM.



L’iniziativa legislativa passa ora all’esame della Commissione consiliare competente che dopo l’istruttoria e l’espressione del parere di merito, la invierà alla valutazione definitiva del Consiglio regionale.