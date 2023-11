Civetta e Sacco i nuovi Coordinatori provinciali di FORZA ITALIA

“Buon lavoro ai nuovi Coordinatori provinciali di FORZA ITALI. Orazio Civetta e Manolo Sacco, a Tutte le Donne e agli Uomini che saranno parte integrante dei Coordinamenti.- afferma Domenico Esposito-

Grazie all’Europarlamentare Salvatore De Meo, per l’attività di garanzia svolta in sede di Congressi, persona affabile e seria.

Grazie al nostro Coordinatore regionale – Senatore Claudio Lotito, che unitamente al Presidente Francecso Roberti ha svolto un lavoro di ascolto e dialogo che ha prodotto un risultato unitario e condiviso…sono convinto che l’attività di Partito rende merito e dignità alla rappresentata svolta nei vari ruoli istituzionali valorizzando l’ascolto del territorio e delle istanze della gente.

Lavoreremo da subito per un nuovo corso di Forza Italia in Molise, in Italia ed in Europa, – continua Esposito-

Prossimi appuntamenti saranno l’inaugurazione di sedi territoriali funzionali all’attività di ascolto e condivisione.

Il Congresso Nazionale di febbraio 2024, decreterà l’apertura di una nuova stagione per il nostro Partito…parteciperò come Capogruppo della Città Capoluogo di Regione, unitamente ai 7 delegati eletti (4 Pr. di CB e 3 Pr. di IS) e alle cariche istituzionali titolate…il Molise farà la sua parte…

Ora a lavoro per le prossime competizioni elettorali, insieme si vince!”