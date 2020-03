Cittadinanzattiva/ coronavirus, oggi il problema risolutivo e’ l’organico di Medici, Infermieri ed Oss

Cittadinanzattiva ha lanciato una pagina di approfondimento sul Coronavirus con informazioni utili per i cittadini, provvedimenti regionali e nazionali, guide utile e video di esperti, e, insieme alla FINMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) ha promosso la campagna social di comunicazione “Insieme senza paura. Keep Calm. Messaggi lanciati tramite slogan e immagini che puntano a riportare la giusta serenità al cospetto di un emergenza che non va assolutamente sottovalutata ma che non deve neanche diventare psicosi.

E in questi giorni di particolare difficoltà per l’Italia, ci rendiamo sempre più conto di cosa significhi avere il SSN cui tutti possono accedere nel momento del bisogno. Il diritto alla salute e’ l’unico diritto fondamentale garantito dalla nostra Costituzione. Purtroppo però le scelte politiche degli ultimi anni di riduzione del la spesa sanitaria, hanno deformato la funzionalità interna degli ospedali e ha privato il cittadino ad accedere ai servizi sanitari. Le liste d’attesa previste dal PRGLA 2019/2021 sono ancora troppo lunghe. Inoltre la deospedalizzazione e la riduzione dei posti letto ha creato molta inappropriatezza.

Ora ci troviamo a fronteggiare l’emergenza all’interno di un servizio che non risulta adeguato.

Cittadinanzattiva ringrazia tutto il personale sanitario che sta fronteggiando queste giornate con grande professionalità e coraggio, per l’alta esposizione al rischio. Ad oggi non sono ancora dotati dei DPI così come prevede il DPCM, non c’e sufficiente disponibilità delle stesse che possa consentirne il ricambio, visto la durata di efficacia dei DPI, chi ne possiede qualcuno non risulta conforme alla direttiva.

Sicuramente l’attivazione della struttura sanitaria CROS potrà farci fronteggiare la chiusura dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, che per precauzione si è stati costretti alla chiusura.

La circolare del DPCM che autorizza l’attivazione di nuovi posti letto però ci fa riflettere, perché sicuramente è necessario incrementare i posti letto, ma ci chiediamo come si intende ripensare l’organizzazione.Saremmo grati a chi è deputato ai ruoli decisionali nella gestione di questa emergenza se ci portassero a conoscenza di come far fronte alle carenze di cui abbiamo parlato. Sono le risposte concrete che maggiormente tranquillizzano e rasserenano gli animi dei cittadini e non le tante parole confuse che gettano nel panico e nell’isterismo collettivo.

Per esempio come si intende ampliare i posti letto della terapia intensiva senza mettere in contatto chi risulta contagiato dal Covid-19. Di Quali tecnologie si vorrà dotare per fronteggiare questa emergenza. Con quanto personale si potrà governare i ritmi serrati del personale medico?

Oggi il problema risolutivo e’ l’organico di Medici, Infermieri ed Oss. Se non si integrano immediatamente con giovani risorse e si smette di contare su anziani, si anziani non in grado di reggere stress ed esposizioni a cui non reggono per chiari limiti psico fisici…non andiamo da nessuna parte!!! E poi all’Organizzazione…persone capaci e solo quelle.

Cittadinanzattiva ringrazia la Presidenza Regionale del Molise e la Struttura sanitaria, per l’encomiabile lavoro che sta svolgendo, e si auspica che proprio questo momento di maggiore difficoltà, possa diventare un’opportunità per pensare a innovazioni e a rilanciare un nuovo SS regionale.