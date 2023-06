Cisl Molise: il neo-governatore apra un confronto sugli indirizzi delle politiche economiche e sociali del Molise

“Ci aspettiamo che, appena possibile, il neo-governatore apra un confronto puntuale e non occasionale sugli indirizzi delle politiche economiche e sociali del Molise”

“Congratulazioni al neo-presidente della Regione Francesco Roberti. A cui auguriamo buon lavoro”. Così la Cisl Molise per voce del suo Coordinatore, Antonio D’Alessandro.

Per il sindacato, le sfide che attendono il neo-inquilino di Via Genova, non sono semplici. Anzi. “Dalla sanità al lavoro, dalle infrastrutture al welfare, dai nodi della competitività e dell’attrazione degli investimenti a quelli della burocrazia, del PNRR e della creazione e sicurezza del lavoro”.

“Tutti temi cruciali, tanto più nella difficile situazione interna e internazionale che viviamo. Questioni per le quali passa il futuro della nostra terra”.

Per questo, scrive la Cisl, “ci aspettiamo che, appena possibile, il neo-governatore apra un confronto puntuale e non occasionale sugli indirizzi delle politiche economiche e sociali della Regione, con le forze produttive e i rappresentanti del mondo del lavoro”. Affinché istituzioni, sindacati e imprese possano tutti, ciascuno per la propria parte, dare un contributo, nel segno della protezione sociale, della crescita dell’economia e della serenità dei lavoratori e delle loro famiglie”.

Il Responsabile CISL Molise Area Sindacale Territoriale

Antonio D’Alessandro