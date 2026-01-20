Circumlacuale del lago di Guardialfiera, Roberti: «Una grande opportunità di sviluppo e rilancio per tutto il territorio»

È stato presentato il progetto della Circumlacuale del lago di Guardialfiera, un intervento strategico per la valorizzazione territoriale e lo sviluppo turistico dell’area, alla presenza del Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti e dei sindaci e rappresentanti istituzionali dei comuni di Guardialfiera, Lupara, Casacalenda, Larino e Palata.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto istituzionale e di condivisione degli obiettivi di un progetto atteso da tempo, che punta alla riqualificazione delle aree interne e al rafforzamento delle connessioni tra i comuni che gravitano intorno al lago, con ricadute positive in termini di attrattività, servizi e crescita economica per l’indotto molisano.

Nel corso della presentazione, il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha sottolineato l’importanza dell’intervento e delle risorse messe in campo: «È sicuramente un finanziamento molto importante, su cui si lavorava da tempo dal punto di vista progettuale. Ci sono molti passaggi tecnici necessari per liberare queste risorse: si tratta di fondi europei, di sei misure di investimento, che serviranno non solo a riqualificare le aree interne, ma anche a creare condizioni di sviluppo e di rilancio».

Il Presidente ha evidenziato come il progetto della Circumlacuale rappresenti un volano per il turismo e per l’intero comprensorio del lago: «Si sta puntando in particolare su quello che può essere il turismo sul lago di Guardialfiera, un intervento che potrà giovare a tutti i comuni che, in qualche modo, afferiscono all’area del lago».

Ampio spazio è stato dedicato al tema della collaborazione tra enti e territori, considerata elemento essenziale per uno sviluppo equilibrato: «Non basta fare rete: bisogna cercare di mettere insieme servizi e risorse, per valorizzare le economie esistenti ma anche per creare quelle condizioni di sinergia tra i diversi territori, così da favorire uno sviluppo che non sia concentrato in una sola area del Molise».

Nel suo intervento, Roberti ha inoltre richiamato il quadro più ampio delle politiche regionali sostenute dai fondi europei: «Noi stiamo cercando, attraverso questi fondi, di rispondere alle difficoltà che la regione Molise presenta in una fase particolarmente delicata. Tuttavia, grazie ai fondi europei, si possono avviare iniziative capaci di generare sviluppo a partire dalla costa fino ad arrivare alle nostre zone montane».

La presentazione del progetto della Circumlacuale segna un passaggio fondamentale verso una strategia di sviluppo integrato, fondata sulla cooperazione istituzionale e sulla valorizzazione delle risorse ambientali, culturali ed economiche del territorio.