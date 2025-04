Cefaratti: approvata la Proposta di Legge Regionale “Legge di Stabilità anno 2025”

La Regione Molise ha provveduto ad approvare con delibera di Giunta n.110, la Proposta di Legge Regionale “Legge di Stabilità anno 2025”, relatore l’Assessore Regionale Gianluca Cefaratti.



Di seguito con Deliberazione n.111, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare la proposta di legge “Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2025-2027”. Soddisfazione è stata espressa dal relatore, l’Assessore Regionale al Bilancio, Gianluca Cefaratti.



”Gli atti deliberativi sono stati già trasmessi al nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini della relazione recante il parere previsto ai sessi dell’articolo 7, comma 1 della L.R. 6/2013 e al Consiglio Regionale del Molise per i consequenziali adempimenti, ovvero l’esame nella

Commissione Consiliare competente, le audizioni e l’approvazione delle due norme di Legge in Consiglio regionale entro il prossimo 30 Aprile 2025.

La proposta di legge “Bilancio di Previsione della Regione Molise 2025-2027” è composta di 5 articoli e 15 corposi allegati.

Nel documento finanziario sono appostate:

Risorse finanziarie per oltre 290 milioni di euro per i programmi FESR e FSE+ 2021/2027, di cui quasi 100 milioni per l’annualità 2025;

Importanti risorse finanziarie per la conclusione dei precedenti cicli di programmazione statale e comunitaria;

Importanti risorse per l’avvio dei programmi finanziati, per circa 400 milioni di euro, dell’Accordo di Programma con il Governo per l’utilizzo delle risorse dei Fondi di Sviluppo e Coesione.

Sarà un anno decisivo per l’avvio di una nuova stagione di investimenti milionari e pluriennali a favore di associazioni, cittadini, imprenditori, enti locali della Regione Molise.

L’impegno che le strutture regionali dovranno garantire sarà sicuramente ampio per favorire l’immediato utilizzo delle risorse disponibili.

Nel Documento di previsione particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di garantire, per il terzo anno consecutivo, una sostanziosa diminuzione del debito e per il risanamento del deficit sanitario, anche grazie ai generosi e indispensabili provvedimenti legislativi nazionali intervenuti sia nel 2023, sia nel 2024 per garantire importanti risorse al Bilancio regionale.



Per quanto riguarda la proposta di Legge Regionale “Legge di Stabilità anno 2025”- – continua l’Assessore Cefaratti – è formata da 13 articoli e complessivi 6 allegati, tra cui la Tabella “A”, ovvero l’Elenco delle Leggi Regionali rifinanziate con gli importi per ciascuna delle annualità

2025-2026 e 2027 e la Tabella “B” relativa al Piano delle eventuali alienazioni immobiliari per l’anno 2025 ovvero i beni di proprietà regionale che potrebbero essere dismessi nel corso di quest’anno.



Nel piano non è più ricompreso l’ex-Hotel Roxy, che sarà oggetto di riqualificazione con i fondi FSC per circa 30 milioni di euro al fine di destinarlo a nuova sede regionale”.

Le determinazione sono pubblicate sul sito web della Regione Molise (www.regione.molise.it).