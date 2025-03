Capracotta e il caso GRIM: «Gestione inadeguata, pronti a uscirne»

Il Comune di Capracotta ha cercato di collaborare con GRIM con spirito di responsabilità

consapevole dell’importanza di garantire un servizio idrico efficiente. Dopo tre anni, però, il

bilancio è deludente: promesse disattese, rimborsi per interventi di manutenzione che tardano

ad arrivare e un rischio concreto di disavanzo finanziario. Una situazione che mette a dura

prova le casse comunali e impone una riflessione sul futuro della gestione complessiva del

sistema idrico molisano. Le recenti dimissioni del Presidente di Molise Acque non fanno che

confermare il malessere di un sistema ormai in affanno. Il divario tra le esigenze di molti

comuni – quelli che da sempre gestiscono in autonomia il servizio con efficacia ed

economicità – e l’approccio burocratico e inefficiente di GRIM appare sempre più evidente.

La distanza non è solo nei numeri, ma anche nei rapporti: i cittadini faticano a ottenere

risposte e i comuni vengono trattati come un fastidio anziché come interlocutori essenziali.

Anche per questo abbiamo ritenuto di dover mettere a disposizione il nostro ufficio tributi per

aiutare i cittadini nei quesiti che quotidianamente vengono posti a GRIM senza ottenere

risposte adeguate. Di fronte a questa situazione, Capracotta ribadisce la richiesta ad EGAM di

riconoscere la salvaguardia della propria gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato,

come già fatto per secoli attraverso investimenti mirati e infrastrutture solide. Già trent’anni

fa, il comune ha installato un sistema di potabilizzazione con raggi UV, anticipando soluzioni

innovative nel settore. Non servono altre prove per dimostrare l’efficacia di questa gestione: è

solo una questione di volontà politica. Non si comprende, quindi, l’ostinazione nel negare

questa possibilità, non solo a Capracotta ma anche ad altri comuni che avanzano la stessa

richiesta. Se il diniego dovesse persistere, l’amministrazione è pronta a uscire da GRIM e a

portare il caso all’attenzione della magistratura, denunciando le numerose inadempienze

riscontrate, dalla mancata voltura delle utenze all’assenza di trasparenza nella gestione

amministrativa. Il paradosso è che tutto questo accade in una regione ricca di risorse idriche,

che però continua a cedere acqua ad altre regioni a condizioni non più sostenibili, con prezzi

inferiori rispetto a quelli pagati dai cittadini molisani. È arrivato il momento di rivedere questi

accordi e dare priorità alle esigenze del territorio e delle nostre comunità. Servono scelte

chiare e immediate, prima che il sistema collassi definitivamente.



Candido Paglione

Sindaco di Capracotta e rappresentante del Bacino territoriale “Alto Molise” del Comitato d’ambito dell’EGAM