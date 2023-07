Campobasso/ Cambio della guardia a Palazzo San Giorgio: Stefano Ramundo subentra ad Alessandra Salvatore

Cambio della guardia a Palazzo San Giorgio: la neo eletta consigliere regionale, Alessandra Salvatore, si è dimessa dall’incarico di consigliere comunale di Campobasso ed al suo posto è subentrato Stefano Ramundo nel gruppo del PD.

“Sedere su due poltrone non ha senso e tutto questo è frutto di un accordo tra di noi che abbiamo sempre ragionato da squadra”. Questa la spiegazione data dalla consigliera regionale in conferenza stampa, quindi in una logica del parlare ed agire in team.

Stefano Ramundo

La Salvatore, lo ricordiamo, in campagna elettorale era in ticket con il capigruppo a Palazzo San Giorgio, Giose Trivisonno, autore anche quest’ultimo di una buona performance elettorale, risultando alla fine primo dei non eletti nelle liste del PD alla Regione Molise.

Trivisonno era presente alla conferenza stampa.