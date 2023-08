Bilancio regionale ancora fermo al palo, Gravina: “Dopo due mesi ai molisani viene solo ripetuto di attendere

“Bilancio e regione. È stato uno dei temi della campagna elettorale. Per la verità, è stato anche uno dei temi della scorsa consiliatura, il disastro dei conti pubblici regionali ma ad oggi, dopo due mesi – 60 giorni – notizie non se ne hanno.” Ad esprimere il suo pensiero su quello che da più parti è già stato avvertito, e non poteva essere diversamente, come un tema che meriterebbe una maggiore e immediata operatività soprattutto in questa fase d’avvio della nuova legislatura, è il consigliere regionale ed esponente del MoVimento 5 Stelle, Roberto Gravina.

“La politica regionale è in vacanza. E pazienza se Comuni (e i cittadini) e imprese sono in attesa di ricevere il dovuto. Bisogna aspettare, così ci hanno detto all’indomani dell’insediamento della legislatura targata Roberti. – ha aggiunto Gravina – Se le finanze regionali seguissero lo stesso principio degli enti locali, a quest’ora la regione sarebbe stata abbondantemente commissariata, non solo evidentemente per le gravi lacune e mancanze, il mancato rispetto dei termini di legge, ma soprattutto per lo stato dei conti pubblici regionali.

Ed invece, bontà loro (e pure nostra visto che di questa regione siamo consiglieri ma soprattutto abitanti) possiamo aspettare. Si dice: dobbiamo ascoltare il partenariato e in agosto è impossibile. Ma poi qualcuno ha provato a contattarlo il partenariato che magari sorprendeva tutti dando disponibilità per chiudere il documento contabile?

Che poi un bilancio di previsione dovrebbe essere licenziato prima che inizi l’anno; in regione, se tutto andrà bene, verrà approvato in settembre, praticamente quando l’anno sarà quasi concluso.

La verità è che la situazione finanziaria della regione è quella di una società fallita ma ovviamente dirlo è impopolare, soprattutto se si è stati complici di questa situazione.

E mentre la sanità continua a darci notizie allarmanti sullo stato dei reparti e sulla conseguente grave riduzione dei servizi, ora scopriamo che tutte le colpe sono dell’Asrem, quasi a voler dire ai molisani che le colpe sono di altri quando Asrem e i suoi dirigenti, sempre dalla politica regionale dipendono, direttamente o indirettamente. – ha sottolineato Gravina – Ma questa è la narrazione, lo abbiamo capito sin dalla seduta di insediamento del neo Governatore.

La campagna elettorale però è finita da un pezzo e la vittoria schiacciante del centro destra è stata riconosciuta subito. Cosa si aspetta ad iniziare a lavorare?

Quando la riunione della prima commissione?

Quando si inizierà ad affrontare i problemi reali anziché parlare di dimissioni degli assessori e di surroghe?

Attendiamo fiduciosi.”