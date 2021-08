Basso Molise in fiamme, Ricciardi: “è una emergenza, subito interventi economici”

Questa volta, il Molise è in ginocchio a causa degli incendi che negli ultimi giorni hanno interessato soprattutto il litorale.

Un disastro ambientale con il bosco Fantine di san Giacomo degli Schiavoni e la pineta di Campomarino distrutti ed animali carbonizzati. Nel bilancio del dramma tutto ‘rosso’ pure un campeggio, dei capannoni, abitazioni e campi. Eventi che fortunatamente non hanno interessato vite umane ma che ugualmente spezzano il cuore.

Ad innescare le fiamme probabilmente dei piromani, ma ad agevolare la diffusione dei roghi anche il vento e la vegetazione incolta. La Procura della Repubblica di Larino ha aperto un fascicolo, mentre continuano senza sosta le attività investigative di Vigili del Fuoco e Forestali.

uesta “Un ‘patrimonio’ distrutto, perduto inesorabilmente – ha commentato il presidente di Confprofessioni Molise , Riccardo Ricciardi – Flora e fauna cancellati dagli incendi. Per ripristinare i luoghi probabilmente servirà un lavoro immane. Ed è per questo, per rivedere un giorno quel polmone verde ripopolato da animali, serve un intervento mirato. Urgono risorse immediate. Perché si tratta di uno stato di emergenza che ha inferto pure un grosso colpo all’economia locale. Che quindi la politica, quella che può, scenda in campo e si attivi perché tutto non resti ancora una ferita aperta, come troppo spesso accaduto. Che sia la tempestività, per una volta, a dominare per il bene del territorio e dell’ambiente. Quell’ambiente che Confprofessioni Molise ha sempre raccomandato venisse protetto”