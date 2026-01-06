Bando ricerca e sviluppo, in fase di conclusione l’iter di valutazione per i primi 11 progetti

Una prima, importante notizia apre il 2026 sotto il segno dell’innovazione e della fiducia nel futuro. É in fase di conclusione l’iter di valutazione per i progetti rientranti nelle risorse attualmente disponibili, relativi al Bando Ricerca e Sviluppo 111 – PR FESR 2021–2027.



Nel dettaglio, otto progetti hanno già ricevuto comunicazione di ammissione, per un valore complessivo di circa cinque milioni di euro. Un progetto è stato respinto, mentre due sono attualmente in fase di valutazione. Il Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Italia Molise, organismo intermedio del PR Molise 2021 2027, nelle ultime due sedute ha già deliberato finanziamenti per tre milioni di euro e nelle prossime settimane procederà con le ulteriori concessioni previste.



Il bando sostiene un ampio e articolato programma di investimenti in ricerca, che vede il coinvolgimento di numerosi attori qualificati del territorio. Tra questi spicca il ruolo dell’Università degli Studi del Molise (UniMol), insieme a organismi di ricerca e altri soggetti altamente specializzati, in linea con la Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3) della Regione.



I progetti ammessi affrontano ambiti strategici e fortemente innovativi, con applicazioni dell’intelligenza artificiale nei settori medico-sanitario, della valorizzazione del patrimonio architettonico a fini turistici, dello sviluppo di piattaforme digitali avanzate e della cyber sicurezza, confermando una visione moderna e competitiva della crescita regionale.



“La Giunta regionale – ha dichiarato l’assessore Andrea Di Lucente – sta valutando la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria del bando, così da consentire lo scorrimento della graduatoria e finanziare ulteriori progetti meritevoli. La ricerca rappresenta un pilastro fondamentale per il futuro del Molise: investire in conoscenza e innovazione significa creare un terreno fertile per lo sviluppo economico, occupazionale e sociale della nostra regione, con benefici duraturi per il territorio e le nuove generazioni. Un segnale concreto e incoraggiante che conferma l’impegno della Regione Molise nel sostenere la ricerca come leva strategica di crescita”.