Avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla locazione di immobili da destinare a sedi istituzionali del Consiglio regionale del Molise

E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 56, del 6 ottobre 2025, l’avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse alla locazione di immobili ad uso istituzionale da destinare a sedi istituzionali del Consiglio regionale del Molise (determinazione segretariale n. 33 del 3 ottobre 2025). Il Consiglio regionale del Molise – si legge infatti nel testo dell’avviso- intende esperire una ricerca di mercato al fine di individuare immobili da destinare a sedi istituzionali, con ambienti ad uso ufficio e spazi ad uso parcheggio.
La ricerca è indirizzata ad immobili siti nel perimetro urbano del Comune di Campobasso. La zona di loro ubicazione deve essere adeguatamente servita da mezzi pubblici e ben collegata con le principali vie di comunicazione.