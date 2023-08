Attuazione PNRR: in pagamento contributo per assunzioni a favore dei comuni sotto i 5mila abitanti

Gli enti beneficiari, attuatori di progetti previsti dal Piano, possono visualizzare online gli

importi sul sito della Finanza locale.



Con decreto ministeriale del 17 luglio 2023 è stato disposto il pagamento delle risorse

finanziarie, per l’annualità 2023, relative al fondo previsto dal comma 5 dell’articolo 31-bis

del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

dicembre 2021, n. 233, finalizzate alle assunzioni di personale a tempo determinato, con

qualifica non dirigenziale, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,

attuatori dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), assegnate

con decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) del 30 dicembre 2022 e

successivamente rideterminate con Dpcm del 1° maggio 2023.



Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della direzione

centrale per la Finanza locale nella sezione “Consulta le banche dati”, selezionando

“Pagamenti” alla voce di spettanza “Fondo per copertura oneri assunzione personale Pnrr

Comuni popolazione inferiore a 5000 abitanti”.



Per il pagamento delle risorse del Fondo da destinare all’attività di supporto tecnico e per

quelle a copertura degli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarità

della sede di segreteria conferiti ai segretari comunali, previste rispettivamente dagli

articoli 3 e 4 del Dpcm del 1° maggio 2023, si è in attesa di ricevere i dati sul riparto delle

stesse risorse.



In tema di rendicontazione, si richiama quanto già precisato con il comunicato n.2 del 9

maggio 2023 , consultabile sul sito della Finanza locale.